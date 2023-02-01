عاجل.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بشبين الكوم

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق قويسنا شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث لنقل المصابين إلي المستشفى في شبين الكوم لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت ثوة أمنية إلي مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حالة مصابي حادث المنوفية في شبين الكوم

واستقبلت مستشفى شبين الكوم الجامعي، 10 مصابين بينهم عدد مم الحالات الخطيرة، إثر انقلاب الميكروباص، وأكد مصدر طبي أنه تم رفع درجة الاستعداد في المستشفى لتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة لجميع المصابين في الحادث، كما يتم عمل الأشعة اللازمة لتحديد نوع الإصابات.

مدير أمن المنوفية يتلقي إخطارا بحادث شبين الكوم

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة، تفيد بتلقي بلاغ بانقلاب ميكروباص على طريق شبين الكوم، وعلى الفوى انتقلت قوا أمنية إلي مكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، كما تم الدفع بمعدات لإزالة آثار الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.