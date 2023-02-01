أمطار غزيرة تعصف بمحافظة دمياط.. وتأثر حركة المرور «صور»

تعرضت محافظة دمياط، منذ قليل، لموجة من الأمطار الغزيرة على بعض المدن، وتأثرت حركة المرور بشكل نسبي في أغلب شوارع وميادين المحافظة، نظرا لتساقط الأمطار بشكل مستمر، ما أدى لصعوبة التحرك في الحركة المرورية بالشوارع.

حركة الملاحة

وأوضح مصدر مسؤول بهيئة ميناء دمياط، أن حركة الملاحة التجارية بالميناء لم تتأثر بسقوط الأمطار، مؤكدا أنهم على أتم استعداد لمواجهة أي تطورات في الطقس المتقلب، وتسير عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي للبضائع وحركة التجارة الخارجية التصدير والاستيراد.

أمطار رعدية علي مدن القناة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة الآن، على مدن القناة ومحافظة دمياط.

وعلى الفور، وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتشديد على رؤساء المدن ومدير عام الطرق بمتابعة انسداد البالوعات، وحذرت من التهاون في التعامل مع الظروف المناخية التي تتعرض لها البلاد، كما أعلنت المحافظ حالة الطوارئ تحسبا لأي تطورات مناخية تحدث.

منع خروج مراكب الصيد بسبب ارتفاع الأمواج

وأوضح حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة استمرار تساقط الأمطار بغزارة خلال الساعات المقبلة، سيجرى منع مراكب الصيد من الخروج إلى رحلات الصيد، خوفا على أرواح الصيادين وغرق المراكب بسبب سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج والمد والجزر لحين استقرار حالة البحر، للحفاظ على جميع الصيادين منعا من الغرق.