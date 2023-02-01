المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج.. «ضبط متلبسا»

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكما بالمؤبد على المتهم «ح. ث» عامل؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز البلينا، حيث ضبط متلبسا وبحوزته كمية كبيرة من جوهر مخدر الحشيش تجاوزت 500 جرام.

معلومات بنشاط إجرامى بالبلينا

ترجع أحداث القضية لمعلومات وردت لمركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بتجارة أحد الأشخاص بالمواد المخدرة، بدائرة المركز وترويج بضاعته على نطاق واسع وصل للمراكز المجاورة، حيث تردد أفرادها خاصة طبقة الشباب على المتهم، بأحد الأماكن النائية، بالقرب من حدود المركز.

التأكد من صحة المعلومات

على الفور تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات الواردة ، عقب البحث الجنائى بالواقعة، وتم استئذان الجهات المختصة، وضبط المتهم وتبين بحوزته موادا مخدرة «حشيش»، معدة للبيع، وتجاوزت النصف كيلو، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وحيازة المضبوطات، للاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه والمبلغ المالي حصيلة البيع.

وقد وجهت الجهات المختصة بسوهاج للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة بهدف الإتجار، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم، بالسجن المؤبد على المتهم.