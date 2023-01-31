إصابة شخص في مشاجرة بسبب الخلاف على استخدام «الأسانسير» بسوهاج

نشبت مشادة كلامية بين طالب وحارس عقار بمبنى في دائرة قسم أول سوهاج، بسبب الخلاف على الصعود بالمصعد «الأسانسير»، ثم تحولت لمشاجرة، تدخل فيها والد الطالب للدفاع عن ابنه، ما نتج عن إصابته باشتباه بكسر في الجمجمة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد بتلقى إخطار من مأمور قسم أول سوهاج بوصول المدعو «إسلام ا ا ع» سن 32 عامًا محاسب بمخزن أدوية إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا باشتباه بكسر في عظام الجمجمة، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ويقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

انتقال قوات الأمن لموقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبسؤال المجني عليه اتهم المدعو «ممدوح ح ا ح» سن 48 عامًا حارس بدائرة القسم ويقيم دائرة مركز أخميم بالتعدي على نجله بالضرب، وإحداث إصابته.

تحرير محضر بالواقعة

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.