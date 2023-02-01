كيف تحافظ على باقة الإنترنت حتى موعد تجديدها؟ إليك 5 نصائح

أساسيات كثيرة يهتم بها المواطنون على مدار الشهر، من أهمها دفع فواتير المرافق المختلفة، وعلى مدار السنوات الماضية أصبح استخدام الإنترنت المنزلي لا يقل أهمية عن الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، إذ أنه يساعد المستخدمين في إجراء الكثير من الأشياء بسهولة، مثل العمل والدراسة وتطوير الذات، وغيرها من الأشياء الأخرى، ونظرا إلى كثرة استخدامه قد تتعرض الباقة للنفاذ قبل موعد التجديد، ما يجعل المستخدمين يضطرون إلى دفعها مرتين شهريا.

ويرغب الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي في معرفة طرق تمكنهم من الحفاظ على باقة النت من النفاذ حتى موعد التجديد، لذلك توضح «الوطن» خلال هذا التقرير خطوات تساعد في الحفاظ على باقة الإنترنت حتى موعد التجديد، وفق خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

كيف تحافظ على باقة الإنترنت المنزلي حتى موعد التجديد

- يجب على المستخدم أن يقوم بالدخول إلى صفحة الشبكة الخاصة به، ثم يقوم بتعديل إحدى الخاصيات الموجودة على صفحة الراوتر الخاصة بالشبكة المستخدمة، مثل اختيار wps ثم الضغط على disabled حتى إخفاء شبكة الواي فاي الخاصة بشبكة الإنترنت حتى لا يستطيع أحد اختراق الشبكة واستهلاك الباقة دون معرفة صاحبها.

- ويمكن للمستخدم الراغب في الحفاظ على باقة الإنترنت أن يقوم بتقليل السرعة الخاصة بشبكة الإنترنت المنزلي، حتى تكون مناسبة للاستخدام وحتى لا يجرى استهلاكها بالكامل في الأيام القليلة الأولى من موعد التجديد.

- يمكن للمستخدم أن يقوم بتحديد السرعة المستخدمة من خلال صفحة الواي فاي الخاصة بالشبكة.

- تعد خاصية التحديثات التي توفرها جميع الهواتف من أكثر الأشياء استهلاكا للباقة، لذلك يجب على المستخدم أن يتأكد من إغلاق خاصية التحديث بجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والواي فاي، والتي تستهلك عددا كبيرا من الميجات.

- يجب تقليل الجودة عند مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالمواقع المختلفة، سواء كانت أفلام أو مسلسلات أو فيديوهات عادية، الأمر الذي يساعد على الحفاظ على باقة النت المنزلي حتى موعد التجديد.