الأمطار تضرب محافظة المنوفية.. وتوقعات باستمرار الطقس السيئ

تشهد محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، طقسا باردا، مع نشطاء حركة الرياح التي تهب على جميع مراكز المحافظة، وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المدن والقرى.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظة المنوفية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجة الحرارة اليوم الأربعاء؛ إذ سجلت العظمى اليوم داخل محافظ المنوفية 17 درجة، والصغرى 10 درجات فقط، لتسجل أقل انخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع استمرار حالة التقلبات في الطقس ونشاط للرياح المثيرة للأتربة، فضلا عن سقوط أمطار غدا الخميس في محافظة المنوفية.

وتستمر التقلبات في الطقس خلال أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين، ومن المتوقع استقرار حالة الطقس نهاية الأسبوع المقبل.

رفع درجة الاستعداد القصوى

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب، رفع درجة الاستعداد القصوى لانتشال المياه، لمنع حدوث الشلل المروري، وانتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك سيارات الكسح لشفط المياه وتجمعات الأمطار في المدن كافة على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن سيارات الشركة تشفط تجمعات مياه الأمطار في أماكن متفرقة بالمدن، مشددا على أنه قرر رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، وللتدخل السريع لحل المشكلات الناجمة عن تراكم المياه.