السفينة لوجوس هوب تشكر مصر على كرم ضيافتها وصداقة شعبها: تجربة لا تنسى

منذ نحو أسبوع، ودعت السفينة لوجوس هوب مصر، بعد أن رست في ميناء بورسعيد، لما يزيد عن 20 يومًا في الفترة ما بين 4- 23 يناير، ومساء أمس، وجهت إدارة السفينة الشكر لمصر والمصريين، وكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية: «بورسعيد.. زيارتنا كانت تجربة لا تنسى، نحن ممتنون لإتاحة الفرصة لاستضافة الزوار على متن السفينة والانخراط في تفاعلات هادفة»، وأضافت «تأثر طاقمنا بكرم الضيافة والصداقة من شعب مصر».

حفاوة من عدة دول بمنشور السفينة

لاقى منشور السفينة لوجوس هوب حول رحلتها في مصر حفاوة من عدول دول، وعبر الكثيرون ممن زاروا السفينة عن سعادتهم بما كتبته إدارة السفية، منتظرين قدومها مصر للمرة الثالثة فقد علق أحدهم: «كان من الرائع وجودكم في مصر يا رفاق، لقد وقعت في حب Logos hope، لأنها تحمل رسالة الأمل والصداقة والمعرفة ننتظر التجمع الثالث من فضلكم.. أنتم رائعين وإحنا شعب بورسعيد بنحبكم جدا لماذا لا تكرر الزيارة كل عام؟».

الجمهور يتمنى زيارة السفينة مرة أخرى

فيما شكرها البعض على الوقت الرائع الذي قضوه فيها، معلقين: « شكرًا لك Logos Hope قضيت أوقاتًا لا تصدق على متن السفينة مع أفراد طاقمك المحترفين، طاقم ودود جدًا.. أحبك شعارات الأمل.. أتمنى أن أراك مرة أخرى في مصر مرحبًا بك في أي وقت.. مستنينكم وهنكون مبسوطين أكتر ننتظركم قريبًا.. كنا سعداء جدا بكم لقد خلقنا الله شعوبا وقبائل لنتعارف».

أنشطة قدمتها سفينة لوجوس هوب خلال زيارتها لمصر

وقدمت السفينة لوجوس هوب خلال 20 يوما رست فيها بمصر، العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتطوعية، وجذبت الكثيرين من المواطنين المصريين من جميع محافظات الجمهورية للاستمتاع بمدينة بورسعيد في الأجواء الشتوية والمشاركة في الحدث الفريد من نوعه، وبلغ عدد زائريها 32 ألف شخص بخلاف الأطفال وكبار السن، بحسب محافظة بورسعيد، فهذه المرة الثانية التي تزور فيها السفينة مصر وكانت الزيارة السابقة لها عام 2011.

ومن بين الأنشطة التي قدمتها السفينة، كانت رقصات استعراضية وأغانٍ وعروض فنية على متنها، وزيارة المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة بورسعيد، وممارسة رياضة الرايد، تفعيلًا لدورها المجتمعي والبيئي، وتنظيف شارع فلسطين والممشى السياحي المطل عليه ميناء بورسعيد السياحي ضمن أهدافها لتبادل الثقافات ونشر الفكر المعتدل والحفاظ على البيئة نظيفة آمنة.

وشارك طاقم السفينة، في احتفالية السمسمية بسوق السمك وتناول المأكولات البحرية، وسط أجواء شتوية معتدلة، للاستمتاع بمعالم بورسعيد وزيارة جبال الملح حيث استقل الطاقم معدية وألقوا الخبز لطيور النورس، والتقطوا الصور التذكارية في أجواء من البهجة، وترحيب أهالي بورسعيد بهم، وعلى متن السفينة عرضت مسرحية «الكنز الأعظم» من بين العروض الثقافية المجانية وعرض «تعرف على العالم» والعديد من العروض والاحتفالات الفنية المجانية والمدفوعة.

سفينة لوجوس هوب أكبر مكتبة عائمة في العالم

وأبحرت سفينة لوجوس هوب المعروفة بـ«أكبر مكتبة عائمة»، منذ نحو 50 عامًا في مهمة إنسانية عالمية للقضاء على الأمية ونشر القراءة بين سكان الدول وتوعيتهم بالقضايا المختلفة، وتضم أكثر من 10 آلاف كتاب متنوع بين العلوم والفنون والثقافة والأدب، وزارت أكثر من 1500 ميناء بالعديد من الدول، وغادرت مصر من ميناء بورسعيد في الـ23 من يناير متوجهة إلى ميناء العقبة بالأردن.