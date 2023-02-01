أسماء المتوفين والمصابين في انقلاب ميكروباص على طريق شبين الكوم

كشف مصدر طبي في المنوفية، عن وفاة شخصين من المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قويسنا شبين الكوم، فيما لا يزال المصابون الثمانية يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص شبين الكوم في المنوفية

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين هم: «قمر وجيه بريك 7 سنوات مصابة جرح في الجبهة وخلع في الكتف، ورضا السيد عبد العزيز 15 عاما مصابة بجرح قطعي في الأذن اليسرى بسحجات وكدمات، ونورا عماد عبد الخالق، 30 عاما مصابة ما بعد الارتجاج وجرح في الجبهة، وشيرين رضا محمد السيد 30 عاما مصابة ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في العامود الفقري، وعايدة محمد السيد 49 عاما مصابة مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات، ومحمود عبد النبي طايل 23 عاما مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات، وعبد العزيز مصطفى مليجي، 78 عاما مصاب ما بعد الارتجاج وكدمه شديدة بالصدر، وسيد عبد الكريم محمد، 62 عاما، مصاب بجرح في الوجه وسحجات وكدمات بالظهر».

المصابون يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في المستشفى الجامعي

وأشار إلى أن جميع المصابين في الحادث يتلقون الرعاية الطبية الكاملة في مستشفى شبين الكوم الجامعي، كما توفي نتيجة حادث انقلاب الميكروباص «م.ع» 52 عاما متأثرا بإصابته باشتباه كسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، و«و.ف» متأثرة بإصابتها اشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالبطن.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة، تفيد بتلقي بلاغ بانقلاب ميكروباص على طريق مدينة شبين الكوم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.