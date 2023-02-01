محافظ كفر الشيخ يسلم 19 تروسيكلا للأسر الأكثر احتياجا    

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 19 تروسيكلا مجانًا لـ19 أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجا، وذلك من المواطنين من مختلف مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة «رزق حلال»، لمؤسسة صناع الحياة مصر بكفر الشيخ، بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.

تهنئة المحافظ للمستفيدين

ومن جانبه، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأسر المستفيدة من تسليم تروسيكلات وإتاحة فرصة عمل لكل رب أسرة من خلال توفير التروسيكلات مجانا، مؤكدا الدور الهام بالمشاركة المجتمعية لمؤسسة صناع الحياة مصر بكفر الشيخ.

مشاركة مجتمعية بمجالات مختلفة

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى المشاريع والأنشطة للمؤسسة تجاه الأسر المستحقة سواء بصرف سلع غذائية ووجبات وحملة رمضان وأسقف، بطاطين، الحفة، كسوة في حملة شتاء دافئ ولحوم أضاحي، حقائب مدرسية، قوافل طبية.