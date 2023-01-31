رئيس هيئة الكتاب: زوار المعرض تجاوزوا 1.1 مليون بـ5 أيام والثقافة في جينات المصريين

كشف الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتًا إلى أن عدد زوار المعرض تجاوز حتى أمس -خامس أيام المعرض- 1.1 مليون شخص، مشيدًا بوعي القارئ المصري، لأنه موجود في جينات كل المصريين.

معرض القاهرة الدولي للكتاب تشارك فيه 54 دولة

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تشارك فيه 54 دولة و1047 دار نشر، لافتا إلى أن زوار المعرض من داخل وخارج مصر.

ونفى بهي الدين، ما تردد عن غلاء أسعار الكتب، مؤكدًا أن الكتب في متناول الجميع، لا سيما من يرغب في اقتنائه مهما كان سعره، مشيرًا إلى أن هناك كتب يبدأ سعرها من جنيه واحد فقط.

وكشف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن وجود تخفيضات وخصومات لكل الفئات من زوار المعرض، لافتا إلى أن هناك صالة مخصصة لكتب الطفل، مؤكدًا أنها تشهد إقبالا كبيرًا.

معرض القاهرة الدولي للكتاب عيد الثقافة المصرية والعربية

وأعتبر بهي الدين، معرض القاهرة الدولي للكتاب هو عيد الثقافة المصرية والعربية، ولا بد من الحفاظ على هذه الريادة مؤكدًا أن مصر لم تخذل كل من وفد إليها مشاركًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن الكتاب الورقي سيظل موجودا إلى جوار الكتاب الإلكتروني والرقمي.

وتحدث بهي الدين عن رحلات طلاب المدارس والجامعات للمعرض مؤكدًا أنه يتم التنسيق لدخولهم معرض الكتاب مجانا وعمل تخفيضات كبيرة في أسعار الكتب لهم.