رئيس جامعة سوهاج يعتمد خطة عمل مركز التطوير المهني: نسعى لتوفير فرص عمل للطلاب

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بمجلس إدارة مركز التطوير المهني بالجامعة، لاستعراض ما تم إنجازه من برامج تدريبية وورش عمل للطلاب خلال الفترة الماضية، ومناقشة خطة العمل المستقبلية، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم، وبحضور كل من الدكتورة أمل عبد الواحد، المدير التنفيذي للمشروع الجامعي للتطوير المهني، والدكتور محمود الأمير مدير المركز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل

وخلال الاجتماع قال مصطفى عبد الخالق، إن إدارة جامعة سوهاج تقدم الدعم الكامل لكافة أنشطة مركز التطوير المهني بالجامعة، نظراً لدوره ألهام والإيجابي في تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، واستعراض ماتم تنفيذه من أنشطة وخدمات مهنية، ودورات تدريبية على مهارات التوظيف وريادة الأعمال، التي ستزيد من قدرة طلابنا في المنافسة للحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

وأوضحت الدكتورة أمل عبدالواحد، أن الاجتماع ناقش آليات التجهيز لإقامة معرض التوظيف الرابع خلال شهر مارس المقبل، الذي سينظمه المركز بالتعاون مع إدارة المشروع والجامعة الأمريكية، ويشارك به طلاب وخريجو الجامعة، لافتة إلي أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 100 شركة ومصنع بالمؤتمر لعرض فرص العمل المتاحة.

استعراض ما تم تنفيذه بالمركز خلال العام الدراسي

وقال الدكتور محمود الأمير، إنه خلال الاجتماع أيضاً تم استعراض ما تم تنفيذه بالمركز خلال العام الدراسي الماضي، حيث تم تنفيذ 58 دورة تدريبية مجانية، تم خلالها تدريب 1618 طالبا وطالبة على عدد من البرامج التدريبية المتنوعة والمطلوبة لسوق العمل، إضافة إلى تدريب 156 طالبا على ورش العمل في التطوير المهني، التي بلغ عددها 90 ورشة، كما تم عرض بعض التحديات والمعوقات ومناقشة آليات حلها.

اعتماد خطة عمل المركز

وأضاف الأمير إلى أنه تم أيضاً اعتماد خطة عمل المركز خلال الفصل الدراسي الثاني، التي تشمل عددا من التدريبات وورش عمل لطلاب جامعة سوهاج إلى جانب عقد عدد من البرامج التدريبة بعدد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، من خلال تفعيل عدد من بروتوكولات التعاون الجاري الانتهاء من توقيعها.