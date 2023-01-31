جامعة سوهاج توافق على قبول طلاب الدمج التعليمي بكلية الزراعة

ترأس الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة لشهر يناير بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجلسة تضمنت عدة قرارات بينها موافقة مجلس كلية الطب على الاشتراك في مشروع التأمين الصحي، والذي يهدف إلى توفير جميع أنواع الدعم الطبي والمادي لمنسوبي الجامعة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

دبلوم الزراعة بمجموع 70%

كما أوضح رئيس الجامعة، أن المجلس وافق على قبول طلاب الدمج التعليمي الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية بكلية الزراعة عن طريق الكلية والجامعة مباشرة بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشرط حصول الطالب علي مجموع 70% من مجموع درجات دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية وذلك بعد اجتياز الكشف الطبي بالجامعة، والموافقة على إنشاء وحدة متابعة الخريجين بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا بكلية التربية.

مؤتمر سوهاج وخطط التنمية الاقتصادية

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن المجلس وافق على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لإقامة مؤتمر سوهاج وخطط التنمية الاقتصادية بالتعاون مع جمعية أبناء سوهاج، وإقامة مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة على مستوى الجامعة وتخصيص جائزة لأول 3 كليات، بالإضافة الي الموافقة على تنظيم الأسبوع البيئي السادس للجامعة في الفترة من 5 إلى 9 مارس المقبل، وتنظيم ملتقي التوظيف العاشر بكلية الزراعة يوم 8 مارس، وإقامة مسابقة الجامعة لأفضل كلية من خلال تنفيذ انشطة كل قطاع.

وأشار رئيس الجامعة الي انه خلال المجلس قامت كلية العلوم بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون البحثي والإشراف المشترك مع كليات الطب، الصيدلة، الهندسة، الطب البيطري، التكنولوجيا والتعليم لتعزيز التواصل بين الكليات لإظهار الإمكانيات البحثية وتبادل الخبرات.

جدير بالذكر أن المجلس قد وافق على تعيين عدد 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البشري والتكنولوجيا والتعليم في وظيفة أستاذ، وعدد4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والعلوم والهندسة في وظيفة استاذ مساعد، بالإضافة الي تعيين 6 أعضاء هيئة تدريس بكليتي الطب والآثار في وظيفة مدرس، إلى جانب منح درجة الدكتوراة لعدد 8 عضو هيئة تدريس بكليات الآداب، الطب، العلوم، الآثار و الطب البيطري، ومنح درجة الماجستير لعدد 34 عضو هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الطب البشري، الآداب، التجارة، والتربية الرياضية، الزراعة، الآثار والطب البيطري.