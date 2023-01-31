جامعة سوهاج تناقش اقتراح إنشاء مدرسة للتمريض لسد العجز في المستشفيات

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنه جرى عقد اجتماعا بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب، بشأن إنشاء مدرسة للتمريض بنظام 5 سنوات بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد سامي نائب محافظ سوهاج .

الهدف من إنشاء مدرسة للتمريض

وأكد مصطفى عبد الخالق أن الهدف من إنشاء مدرسة التمريض هو خلق جيل جديد من الكوادر التمريضية ذات مستوى عالي من الكفاءة، للعمل بالمستشفيات الجامعية، الذي سيساهم فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موضحاً أن مستشفيات سوهاج الجامعية أحد أهم المستشفيات على مستوى محافظات الصعيد، التي تقدم خدماتها العلاجية المجانية لملايين من المواطنين من أهالي الصعيد دون استثناء، على مدار 24 ساعة، مما يستلزم وجود فرق تمريض مدربة من الممرضين والممرضات، وخاصة أن التمريض ركيزة أساسية في العمل الطبي لا يمكن الاستغناء عنه.

سد العجز بالأطقم التمريضية

وأوضح الدكتور خالد عمران، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مقترح إنشاء مدرسة للتمريض لسد العجز الشديد في أعداد الأطقم التمريضية بالمستشفى الجامعي الجديد والقديم، مضيفاً أن رئيس الجامعة خاطب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لإنشاء المدرسة بالمقر القديم للجامعة، بناءاً عليه تم مخاطبة وزارة الصحة وقطاع التمريض لمناقشة آليات الإنشاء واتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بها.