شيخ الأزهر يجري اتصالا هاتفيا مع الشاب السوداني منقذ سيدة أسيوط: مثالا للشجاعة

أشاد فضيلة الأمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب بالبطل السودانى الشاب أحمد المدثر الذي لم يتردد في التضحية بنفسه لإنقاذ السيدة المصرية «الحاجة زمزم» من دهس محقق تحت عجلات القطار بأسيوط في يناير الماضي، والذى أسفر عن إصابات متفرقة لكلاهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الشاب السوداني أثناء زيارة وفد موسع من الأزهر الشريف برئاسة الدكتورة إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات للاطمئنان على الوضع الصحي للشاب السوداني والسيدة المصرية وذلك بحضور الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ومديرها التنفيذي الدكتور إيهاب فوزي.

نموذج للشباب العربي

وأكد فضيلة الشيخ أحمد الطيب أن البطل أحمد المدثر يُعد نموذجاً ومثلاً للشباب العربي يحتذى به في البطولة والشجاعة والخلق القويم والذي مثل تجسيداً له مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والذي دعا إلى تعزيز القيم الإنسانية النبيلة التي حضت عليها الأديان والشرائع السماوية من رحمة وتآخى وحماية الأرواح.

الحالة الصحية لشاب السودان

وأكدت الدكتورة إلهام شاهين خلال الزيارة على حرص فضيلة الإمام الأكبر على متابعة الحالة الصحية لشاب السودان والسيدة المصرية طوال الفترة الماضية، واهتمامه على مد يد العون لهما واستئناف علاجهما مركز الأزهر الشريف للتأهيل الطبي وتكفل الأزهر بتركيب الأجهزة التعويضية الملاءمة لهما بما يمكنهما من استئناف حياتهما بشكل طبيعي.

وخلال الزيارة أهدت الدكتورة إلهام شاهين نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كتابين من المصحف الشريف لِكِلَا من الشاب أحمد المدثر والسيدة زمزم سائلين المولى -عز وجل- لهما تمام الشفاء والتعافي في القريب العاجل.

وصرحت الدكتورة مها كامل غانم أنها حظيت بالحديث هاتفياً مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب والتي وجهت خلاله الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر لتشريف جامعة أسيوط بزيارته وذلك للتعرف على ما تقدمه الجامعة من خدمات علمية متميزة وما تنفرد به من منظومة طبية متقدمة هي الأكبر في حجمهما وإمكانياتها على مستوى محافظات الصعيد وما تشهده من مشروعات جاري تنفيذها تحتاج دعما ومساندة من مؤسسة الأزهر الشريف لاستكمال التجهيزات الطبية لأكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ والذي يضم أول مركز طبي للجراحات الميكروسكوبية وهو ما يحتاج إلى إسراع الخطى في استكمال تجهيزاته لخدمة مرضى الإصابات والطوارئ وذلك استثماراً للإمكانيات المتقدمة لمستشفيات أسيوط الجامعية وما تضمه من أسماء بارزة وقامات طبية مرموقة في مختلف التخصصات الطبية بصفة عامة وفي مجال جراحات العظام وعلاج الإصابات بصفة خاصة.

كما أشارت الدكتورة مها غانم إلى حرص إدارة الجامعة على تلبية الدعوة الكريمة من الإمام الأكبر لزيارة فضيلته بمشيخة الأزهر بالقاهرة خلال الفترة القادمة وذلك لبحث سبل التعاون وعرض مشروعات الجامعة الجاري تنفيذيها بالقطاع الطبي لخدمة المرضى والتي تحتاج إلى دعم وتكاتف جهود المؤسسات المعنية والأفراد القادرين.

العلاج بالمجان

ومن جانبه نفى الدكتور علاء عطية ما تردد على بعض منصات التواصل الاجتماعي من اتهامات بالتقصير موجهة لمستشفى أسيوط الجامعي في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للشاب السوداني، مؤكداً أن الشاب السوداني تم تقديما له كل ما يلزم من أحدث الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية مجاناً وفق أحدث بروتوكولات العلاج المطبقة في التعامل مع مثل تلك الحالات والتي تمشى بخطوات معروفة ووفق مراحل علاجية متدرجة لضمان التعامل الأمثل مع الحالة وتجنب حدوث أية مضاعفات.

عملية جراحية ناجحة

وأوضح الدكتور إيهاب فوزي أن الشاب السوداني أحمد المدثر والذي يبلغ من العمر 36 عاماً تم إجراء له عملية ناجحة لتثبيت الفقرات المكسورة في العمود الفقري، كما يجرى حالياً متابعة الحالة الصحية لموضع البتر الذي وقع وقت الحادث في ذراعه الأيسر وذلك حتى التأكيد من التئام الأنسجة، ومن المقرر أن يعقبها إجراء عملية تجملينه لترقيع موضع البتر وذلك بوحدة الجراحات الميكروسكوبية، أما السيدة زمزم وتبلغ من العمر 59 عاماً من محافظة أسوان فأشار أنها كانت قد أصيبت في الحادث ببتر تحت الركبة في الساق اليسرى وبتر في الذراع اليمنى، وجاري علاجها حالياً بمستشفى أسيوط الجامعي من كسور متفرقة بالجسم وحالتها مستقرة.

هذا ومن الجدير بالذكر أن وفد الأزهر الشريف جاء برئاسة الدكتورة إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات والدكتور على عبد الحافظ وكيل وزارة الأوقاف ورئيس المنطقة الأزهرية، والأستاذ سمير كامل مسئول العلاقات العامة بمكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والإعلام الديني بأسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، والدكتور شريف مطاوع مدير مستشفى الأزهر الجامعي والدكتور حسن المصري وكيل كلية طب الأزهر، ولفيف من السادة الأساتذة بطب الأزهر بأسيوط منهم الدكتور محمد المدثر رئيس قسم الرمد، والدكتور ميسرة عبد الحليم أستاذ جراحة العظام ومدير الطوارئ، والدكتور بهاء الدين محمد عبد الحافظ مدرس واستشاري جراحة العظام، والأستاذ مختار عفيفي مدير العلاقات العامة بمدينة أسيوط وعدد من الواعظات بالهيئة.