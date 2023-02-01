النائب أحمد عثمان: انضمام مصر لبنك التنمية بتجمع البريكس شهادة ثقة في اقتصادها

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس وتأثيره الإيجابي على نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وقال إن مجلس النواب وافق خلال جلساته الأسبوع الجاري، على قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، وهي خطوة مهمة جدا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على دول العالم ومنها مصر، فانضمام مصر للبنك التابع لتجمع البريكس تعد إحدى المسارات المهمة لتجاوز الأزمة والحد من أزمة الدولار وتقليل الاحتياج إليه.

الثقة العالمية الكبيرة في الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس خطوة تؤكد الثقة العالمية الكبيرة في الاقتصاد المصري، وهي خطوة بمثابة متنفس جديد للاقتصاد وستقلل ضغط الدولار ويقلل الاحتياج إليه.

معدلات التصنيع والإنتاج

وأوضح أن الاتفاقية ستساهم في استفادة مصر من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، كما أنه يساهم أيضا في خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية، مما يعطي مصر القدرة على المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، بعد نجاح الاقتصاد المصري في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو الإصلاحات الهيكلية، فضلا عن تصنيف مصر للعام الثالث على التوالي كأفضل واجهة أفريقية جاذبة للاستثمارات.