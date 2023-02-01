5 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في المحافظات
كتب:
كيرلس مجدى
05:45 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا في 4 محافظات حتى الوقت الراهن، على أن تُعلن في المحافظات الأخرى غدا الخميس، الأمر الذي يتبعه الاحتياج إلى معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس.
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 5 خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس عبر مواقع مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات مصر.
ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات
وحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات، في بيانات رسمية، فإنه بالفعل قد ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، في 4 محافظات وهي: «شمال سيناء بورسعيد القاهرة الجيزة» فيما تعلن باقي المحافظات تباعا بدءاً من غدا الخميس وتستكمل مطلع الأسبوع المقبل.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس
ولمعرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في أي محافظة من المحافظات التي ظهرت، يتبع أي طالب أو ولي أمر عدة خطوات، كالتالي:
- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابع لها، على سبيل المثال مديرية التربية والتعليم بورسعيد كونها إحدى المحافظات التي ظهرت في الوقت الراهن.
- البحث داخل موقع المديرية على كلمة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.
- يتم الضغط على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الخاص بطلاب المحافظة.
- وضع رقم جلوس صحيح.
- الضغط على التأكيد لتظهر النتيجة.
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