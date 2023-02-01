استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على محافظة كفر الشيخ (صور)

واصلت الأمطار تساقطها على محافظة كفر الشيخ، ضمن موجة الطقس السيئ، التي ضربت المحافظة منذ أمس ومستمرة اليوم، متمثلة في أمطار متوسطة إلى غزيرة، يُصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة، ورياح شديدة، وسماء ملبدة بالغيوم، فضلًا عن ارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ4 أمتار.

رفع حالة الطوارئ بكفر الشيخ

ورفعت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والمديريات المعنية، حالة الطوارئ، بناءً على تعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين، للتعامل السريع مع أي طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسيارات كسح المياه لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع.

درجات الحرارة وسرعة الرياح

سجلت درجات الحرارة في كفر الشيخ، العظمى 17، وتُسجل الصغرى 11 درجات مئوية، وبلغت سرعة الرياح 70 كيلومترًا في الساعة، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية والضغط الجوي 1013، وحالة البحر المتوسط مضطربة جدًا نظرًا لارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر.

توقف حركة الصيد

توقفت حركة الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط، بعد غلق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، لليوم الثاني على التوالي، لسرعة الرياح، وارتفاع أمواج البحر المتوسط، وعدم ملائمته لاستمرار عمليات الصيد، حيث سيتم إعادة فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية.

سقوط عمودين إنارة ونفوق ماشية

وتسبب سوء الأحوال الجوية بكفر الشيخ، في سقوط عمودين إنارة، بأحد مراكز المحافظة، ولم يؤثر ذلك على حركة سير الطرق، وتمت عملية الإصلاح، كما تسبب سقوط الأمطار الغزيرة في نفوق عدد 1 ماشية نتيجة صعق كهرباء، وتم إخطار الأجهزة التنفيذية لاتخاذ اللازم.

تنسيق الوحدات المحلية مع شركة مياه الشرب

وشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على كافة الأجهزة في المراكز والمدن والقرى برفع درجة الاستعداد القصوى نظراً لسوء الأحوال الجوية، وعمل تنسيق بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لتوفير وسائل شفط وإزالة مياه الأمطار من الشوارع في حالة سقوطها، لتسيير حركة المرور والمواطنين، وخاصة المناطق المحيطة بالمدارس.