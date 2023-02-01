موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بكفر الشيخ الترم الأول

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بكفر الشيخ للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكداً أنه سيتم اعتمادها منتصف الأسبوع المقبل، وجاري أعمال التصحيح، ورصد الدرجات والمراجعات النهائية لجميع المواد، والتي مازالت مستمرة، لضمان دقة المراجعة ورصد الدرجات، حتى ينال كل طالب حقه دون الوقوع في أي أخطاء التصحيح لأوراق الإجابة.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ

ومن جانبه وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التحية لكل من شارك في الامتحانات وأعمال التصحيح، في القطاعات الثلاث، حتى ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ، إضافة العاملين بالكنترولات، برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أعمال الانتهاء من التصحيح للشهادة الإعدادية

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن أعمال رصد درجات لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ مستمرة وأعمال التصحيح، والأهم ليس في سرعة استخراج النتيجة، لكن في دقة التصحيح والمراجعة، لينال كل طالب حقه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ

وأشار محمد عبدالله أنه تفقد كنترول الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، لمتابعة أعمال الرصد والمراجعة المستمرة، لدرجات الطلاب، موجهاً بتكرار المراجعة لينال كل طالب حقه، وأنه وجه مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح والتأني في كافة الأعمال، مؤكداً أنه تابع أعمال رصد الدرجات في غرف الكنترول وحث أعضاء الكنترول على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل، مشيراً إلى أن أوراق طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحان في الفصل الدراسي الأول 63281 طالبا وطالبة مقسمين على ثلاثة قطاعات.