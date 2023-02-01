حبس المتهم بوفاة طفل وإصابة سيدة بعد تصادم سيارتين بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق اليوم حبس «إسلام. إ. د»، المتسبب في مصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في حادث تصادم بين سيارتين، بشارع المشير بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

وصرحت جهات التحقيق اليوم الأربعاء، بدفن جثمان الطفل، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت لأقوال شهود العيان وأسرة الطفل، مع التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وذلك بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث.

حادث سير بسيدي جابر بالإسكندرية

واتهمت أسرة الطفل في قسم الشرطة، قائد السيارة الملاكي نجل الفنان الشهير، بأنه المتسبب في مصرع ابنهم إثر عبوره الطريق.

والد الطفل يطالب بسرعة التحريات

وحسب اتهام والد الطفل أثناء التحقيقات، إن الحادث وقع نتيجة القيادة بسرعة غريبة والتي كان يسير بها قائد السيارة نجل الفنان الشهير، ما تسبب في وقوع حادث التصادم ووفاة ابنه عمر البالغ من العمر 9 سنوات وطالب محمود بحق ابنه وسرعة التحريات.

اصطدام سيارتين بشارع المشير بالإسكندرية

وتلقى اللواء خالد البروي؛ مساعد وزير الداخلية ، بلاغا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارتين ووفاة طفل بشارع المشير، ووجود مصابين، وتبين إصابة سيدة ومصرع طفل في موقع الحادث.

سائق متهور يتسبب في وفاة طفل

وكشفت المعاينة الأولية لمحل الحادث أنه نتيجة السرعة المتهورة لقائد سيارة ملاكي في ساعة متأخرة من الليل، هو الذي تسبب في تصادمه مع سيارة أخرى ووفاة طفل.