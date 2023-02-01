المعمل الجنائي يعاين حريق مستشفى المطرية بعد السيطرة على الحريق 

انتقل رجال المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق اندلع داخل مستشفى النور المحمدي بمنطقة المطرية، لكشف خسائر الحريق والأسباب الناتجة عن اشتعال النيران في المكان، بعد تمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، وتجري الآن عملية التبريد، تحسبًا لاندلاع النيران مرة أخرى.

المعاينة الأولية

وكشفت المعاينة الأولية لحريق مستشفى النور المحمدي في المطرية، أن الحريق اندلع داخل وحدة الأشعة المقطعية بالدور الأرضي وامتد لباقى الطابق، والتهمت النيران محتوياته فيما تم نقل جميع المرضى الموجودين داخل المستشفى.

تفاصيل الحريق

بدأت التفاصيل، عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل في أحد المستشفيات بمنطقة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في مستشفى النور المحمدي التخصصي بميدان المطرية، وتم فرض كردونا أمنيا حول المستشفى، لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاروة، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.