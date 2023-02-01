اندلاع حريق في مستشفى تخصصي بالمطرية.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

نشب حريق هائل قبل قليل، في مستشفى النور المحمدي التخصصي في ميدان المسلة بحي المطرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وجار السيطرة على الحريق.

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وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل في أحد المستشفيات بمنطقة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في مستشفى النور المحمدي التخصصي بميدان المطرية، وتم فرض كردونا أمنيا حول المستشفى، لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاروة، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.