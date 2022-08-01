الحماية المدنية تسيطر على حريق شقتين في المطرية وبولاق الدكرور

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب داخل شقتين في منطقتي المطرية وبولاق الدكرور، دون خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة المطرية، وفي الوقت ذاته، تلقت غرفة العمليات بلاغا من المواطنين، يكشف عن نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق.

الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ سيارات الإطفاء، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف خشية أن يكون هناك إصابات إثر الحريق.

كردون أمني لمنع امتداد الحريق

وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق في المنطقتين دون خسائر في الأرواح، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق منعا لامتداد النيران للأماكن والشقق المجاورة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

جهة التحقيق تطلب تحريات الأجهزة الأمنية

كما طلبت جهة التحقيق من الأجهزة الأمنية، بتحرياتها التكميلية والنهائية بشأن الواقعة، للوقوف على ملابسات الحريق ومعرفة أسباب نشوبه.