«بطل المطرية» ينقذ طفلا من حريق شقة: لم أتردد لحظة

عندما كان عبدالله أحمد، 38 عامًا، يسير في أحد شوارع مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، شاهد النيران تشتعل في أحد المنازل، وأم تصرخ وتستغيث بالمارة للتدخل وإنقاذ ابنها الموجود داخل منزلها الذي يحترق، فتحركت داخل قلبه غريزة الأبوة، واتجه على الفور لإنقاذ الطفل.

غريزة الأبوة تحركت داخل قلبه

روى «عبدالله»، من المطرية بمحافظة الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ليس من أهالي المنطقة، وتصادف مروره وقت الحريق، ولكنه حينما نظر لوالدة الطفل التي تستغيث طالبة النجدة من الجيران والأهالي، شعر بالخوف والحزن، فهو أب ويعرف جيدًا الرعب الذي يصيب الوالدين حالة حدوث أي مكروه لأطفالهم، فحركته غريزة الأبوة ليصعد السلم متجها للشقة المشتعلة بالدور الرابع، لكنه تفاجأ بالنيران تخرج من المنزل لتستقبله، فقرر أن يتسلق «ترابزين» السلالم حتى يستطيع الوصول لسطح المنزل، ومنه يحاول الدخول للشقة عن طريق الشرفة.

دخل إلى الشقة باستخدام حبل

أكد «أحمد» أنه حاول الدخول إلى الشقة من خلال الشرفة، وساعده في الأمر أحد الجيران في المنزل المقابل، والذي وقف من شرفة منزله ينادي على الطفل، حتى تمكن من دخول الشقة باستخدام حبل أحضره معه، وأنقذ الطفل من بين النيران.

عبدالله أحمد.. بطل المطرية

وكشف «أحمد»، والذي لقبه البعض بـ«بطل المطرية»، أن كل ما كان يفكر به هو إنقاذ الطفل، «حسّيت إني لو أنقذت الطفل كأني بنقذ الناس كلها، ولم أتردد لحظة واحدة، ولما خرجت بالطفل، عقلي وقف عن الاستيعاب مش مصدق من الفرحة»، وتحرك بعدها ليعطي الطفل لوالدته وعاد لمنزله دون أن ينتظر شكرًا من أحد، متوقعا أن الأمر انتهى بذلك، لكنه تفاجأ بتداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الجميع لقبوه بـ«بطل المطرية»، فشعر بالسعادة.

شهود عيان: ما فعله «أحمد» بطولة نادرة

حسن السيد، أحد شهود العيان، قال إنه عندما شب الحريق كانت النيران شديدة ولم يتمكن أحد من الاقتراب منها، ولما أكدت الأم أن ابنها داخل الشقة، تفاجأنا بشاب لا نعرفه وليس من أهالي المنطقة، يتسلق «ترابزين سلم البيت»، حتى وصل إلى السطح ونزل بواسطة حبل إلى شرفة الشقة وأنقذ الطفل، وسط فرحة عارمة من الأهالي.

فيما كشف سامح علي، من أهالي المنطقة، أن ما فعله «عبد الله» هو بطولة نادرة، فلم يفكر في أي شيء سوى إنقاذ الطفل الذي كان معرضا للموت.

تكريم منقذ الطفل في المطرية

ومن جانبه، كرّم محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، اليوم، منقذ طفل حريق منزل المطرية عبد الله أحمد العاصي، مؤكدا أن مثل هذا التصرف ليس غريبا على أبناء المدينة.

وأكد بيان رئاسة مدينة المطرية، أن الشاب أظهر شجاعة منقطعة النظير في النزول من أعلى سطح منزل الحريق، وإنقاذه لحياة طفل بمنزل في مدينة المطرية بحي العقبين، مضحيا بحياته ضاربا أروع مثال في التضحية، حيث أخد القرار دون تفكير في مخاطر الأمر.

اندلاع حريق في شقة بالمطرية

وكان مأمور مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، تلقى بلاغًا، يوم الأحد الماضي، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة بمدينة المطرية.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبسؤال صاحبة الشقة في محضر الشرطة، رجحت أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي في «فيشة كهرباء» في حجرة نوم الأطفال.