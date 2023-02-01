 جامعة السويس تفوز بالمركز الثاني في المسابقة الثقافية لمهرجان «إبداع»

حقق فريق جامعة السويس، المشارك في المسابقة الثقافية لمهرجان إبداع في النسخة رقم 11، المركز الثاني من بين المنافسين الـ42 من فرق الجامعات المختلفة، حيث تقوم المسابقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتُنظمها وزارة الشباب والرياضة وتشارك فيها مختلف جامعات مصر .

فريق الجامعة مكون من 6 طلاب مثل الكليات

وذكر الإعلان الصادر عن جامعة السويس، أن فريقا من طلاب الجامعة، مكونا من 6 طلاب شارك في فعاليات المسابقة الثقافية للمهرجان، واستطاع أن يحرز المركز الثاني على وسط منافسة بين 42 فريقا من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

أسماء الفريق المشارك في المسابقة

وقد تكون فريق الجامعة في المسابقة من الطلاب: رحمة عصام عبد الغفار من كلية الطب، وميرنا السيد محمد عباس، من كلية التربية، ومحمد هشام فتحي محمد من كلية العلوم، وسيف الدين نبيل العطار من هندسة البترول، وحسام حسن موسى من كلية الإعلام، ويوسف الصديق محمد يحى من هندسة البترول.

رئيس الجامعة يهنئ الطلاب بالفوز

ومن جانبه أرسل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، برقية تهنئة لأعضاء الفريق هنأهم فيها على هذا الإنجاز الكبير الذي شرف الجامعة، متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي والتقدم .