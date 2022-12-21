«حياة كريمة» تستعرض مشروعاتها بالإسماعيلية في ندوة لطلاب جامعة السويس

استعرضت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الأربعاء، مشروعاتها في محافظة الإسماعيلية في ندوة تثقيفية لطلاب جامعة قناة السويس، لحثهم الطلاب على المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.

وقال العميد أحمد سعد، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الندوة شملت عرض ما تشهده مصر من تنمية شاملة في كل القطاعات والمحافظات على مدار الفترة الماضية.

وأقامت المؤسسة حوارًا مجتمعيًا مع 150 من طلاب الجامعة، للحديث عن أهمية مشروعات «حياة كريمة» في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

وأشار «سعد» إلى أن مشروعات «حياة كريمة» وما تقدمه من تنمية شاملة في كافة المحاور، تعمل على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي داخل القرى الأكثر احتياجًا، ويعتبر أهم سمات المشروع هو توحيد كافة الجهود ومنها جهود الشباب المتطوع ما يعزز من إحياء المسؤولية المجتمعية للطلبة في كافة المناحي.

وحضر فاعلية حياة كريمة، الدكتور محمد سعد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة والدكتور محمدالباز منسق مدينة الإسماعيلية بمبادرة حياة كريمة والدكتور أحمد علي منسق مركز أبوصوير والدكتور عصام يوسف منسق مركز القنطرة شرق وسامح عثمان منسق مركز التل الكبير ومحمد فراج منسق مركز الاسماعيلية.