رئيس «خطة النواب»: حل حدة التضخم معركة البنك المركزي الرئيسية

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية الرخصة الذهبية للمستثمر، كونها تُعطي مالكها مزايا وحوافز استثمارية، فضلًا عن اختصار الوقت والإجراءات والتراخيص، وتمكنه من الحصول على الأراضي وغيره خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى أهمية قطاع الصناعة والاستماع لمزيد من المقترحات لدى اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمجالس التصديرية بهدف التغلب على كل العقبات التي تواجههم بالإضافة إلى المطورين العقاريين.

أزمة النقد الأجنبي

وأضاف «فخري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC، أنه من الضروري التغلب على أزمة النقد الأجنبي والتي في طريقها للحل، مشيرًا إلى أن المعركة الأساسية للبنك المركزي هو حل حدة التضخم والغلاء على أفراد الشعب المصري حتى لا تعاني الطبقتان الفقيرة والمتوسطة من ارتفاع الأسعار، لذلك يعمل البنك المركزي على كبح جناح التضخم من قمته، ومن ثم يبدأ في التراجع خلال أكثر فترة زمنية ممكنة.

فوائد سياسة سعر الصرف المرنة

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن البنك المركزي يقوم بدور هام للغاية كونه يتبع سياسة سعر الصرف المرنة، إذ أننا نشهد ارتفاع وانخفاض سعر الصرف في الفترة الحالية، وذلك هام للغاية حتى في حالة دخول الأموال الساخنة لمصر مرة أخرى، إذ تكون مرونة سعر الصرف هي حائط الصد أمام خروج الأموال الساخنة، لأن تكلفة الخروج تكون مرتفعة على هذه الصناديق الأجنبية، عكس في حالة دخولها أثناء ثبات سعر الصرف.