مدبولي: ننسق مع البنك المركزي لإخراج السلع من الموانئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تنسّق بشكل كامل مع البنك المركزي، لضمان استمرار إخراج كل السلع الموجودة في الموانئ، لافتا إلى أنّ الأمور أصبحت مستقرة ووتيرة العمل أهدأ مما كانت عليه قبل إخراج السلع.

وأكد مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد الآن، أنّ مجلس الوزراء حريص على التواصل مع القطاعات الإنتاجية كافة خاصة الصناعة، والغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس التصدير، لحل المشكلات التي تواجه عملهم، خاصة أنّه القطاع الأهم للدولة المصرية.