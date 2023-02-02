أهمية المركبات الكيميائية للثوم.. تحفظ الطعام وتعالج السكري وتستخدم مكمل غذائي

الثوم عشب معمر في عائلة الثوميات، التي تشمل: البصل والكراث والثوم المعمر، ويستخدم على نطاق واسع كنكهة في الطبخ، فضلا عن استخدامه الطبي منذ آلاف السنين، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية، مثل: الليسين الذي يحتوي على الكبريت وهو مسؤول عن الرائحة المميزة للثوم وله خصائص طبية.

من جهته، أوضح الدكتور رامز سعد، أخصائي المعادن في الكيمياء الحيوية المعتمد من جمعية المهنة الكيميائية أونتاريو كندا، المستشار العلمي لشركات الوقاية الصحية وتحليل الشعر بكندا، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك «رامز الكيميائي الحيوي»، أن الثوم يحتوي على مادة الأليسين، وهي إحدى مركبات الكبريت التي تساعد على خفض مستوى الجلوكوز في الدم، لافتاً إلى أن الكبريت هو جسر الأنسولين، بالإضافة إلى مركبات أخرى لها خصائص مضادة للأكسدة، والفيتامينات والمعادن مثل «ج» و«ب 6» والمنجنيز والسيلينيوم، وتختلف كمية وتركيب هذه العناصر تبعًا لتنوع الثوم وطريقة نموه وتخزينه وتحضيره.

علاقة الشعوب بتناول الثوم عبر التاريخ

على مر التاريخ استخدم الثوم كغذاء ودواء في العديد من الثقافات، فقد استخدم قدماء المصريين والإغريق والرومان الثوم لخصائصه الطبية ونكهته في الطهي، وكعلاج لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتهابات الجهاز التنفسي، وفي الطب الصيني التقليدي، يعتقد أن الثوم له خصائص دافئة ويستخدم لعلاج الرئتين والمعدة، وفي الطب الهندي «الأيورفيدا» يستخدم الثوم لتحسين عملية الهضم وزيادة المناعة، بحسب الدكتور رامز سعد.

وأكد «رامز» أنه في العصر الحديث، يستخدم الثوم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم كتوابل في الطهي، كما أنه شائع الاستخدام في الطب التقليدي وكمكمل غذائي، فضلاً عن استخدامه كمواد حافظة للأغذية حيث يحتوي على خصائص طبيعية مضادة للميكروبات تساعد في منع الطعام من التلف، وازدادت شعبيته كغذاء صحي في السنوات الأخيرة، وتجرى المزيد من الأبحاث حول فوائده الصحية، وأفضل ما قيل عن فوائده فهو الدواء الطبيعي الذي يحتوي على العديد من الأزواج العضوية التي تساعد في الحفاظ على الصحة والنشاط الجسدي.

علاقة تناول الثوم وتخفيض سكر الدم

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول الثوم يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري؛ إذ يحتوي الثوم على مركبات الأليسين الذي يعمل على خفض نسبة السكر في الدم، ويحسن حساسية الأنسولين وهي قدرة الجسم على الاستجابة للأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم لمن يعانون من مرض السكري؛ إذ يواجهون صعوبة في التحكم في مستويات السكر في الدم بسبب مقاومة الأنسولين، وهو أمر مهم لإدارة مرض السكري، لذا ينصح الدكتور رامز سعد باستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل إجراء أي تغييرات على النظام الغذائي، خاصة المصابين بداء السكري أو أي أمراض أخرى.