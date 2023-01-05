طبيب يحذر من الإفراط في تناول الثوم.. قد يسبب نزيفا داخليا

على الرغم من فوائد الثوم المتعددة، عند تناوله بشكل يومي، فهو يساعد في علاج الالتهابات ورفع كفاءة الجهاز المناعي، وخفض ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض، وتنظيم السكر في الدم، إلا أن له أضرار يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير الأضرار التي يمكن أن يتسبب بها الثوم عند تناوله بشكل أكثر من اللازم، ولذلك يجب أن تكتف بحبة واحدة في اليوم.

تجلط الدم ونزيف داخلي

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن تناول الثوم بكثرة يؤدي إلى بعض الأمراض، منها حدوث نزيف داخلي، خاصة إذا تناوله الشخص مع الأدوية المسيلة للدماء، أو أنه يؤدي إلى إبطاء تجلط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالكدمات والنزيف، كما أنه يسبب ردود فعل تحسسية لبعض الأشخاص.

وتابع «بدران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قد يبطئ الثوم تخثر الدم، موضحا أنه يجب على الأشخاص الذين يتناولون مخففات الدم مراجعة الطبيب قبل تناول كميات كبيرة من الثوم أو استخدام مكملات الثوم، كما أنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، عند تناوله بكثرة، فضلا عن تسببه برائحة الفم الكريهه.

يسبب حرقة المعدة

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الثوم غني بالفركتانز، وهو نوع من الكيبوهيدرات، يتسبب في الانتفاخ والغازات وآلام المعدة لدى بعض الناس، لذلك عندما يتناوله الأشخاص الذي يعانون من عدم تحمل الفركتان، الذي لا يتم امتصاصه بالكامل في الأمعاء الدقيقة، مما يتسبب في حرقة المعدة، مضيفا: في كثير من الأحيان نوصى هؤلاء المرض بالحد من استهلاكهم للثوم لمنع حرقة المعدة.