أسعار السلع الغذائية بمنافذ «أهلا رمضان» في سوهاج.. الأرز بـ14.5 جنيه

تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتوسع في إقامة معارض " أهلا رمضان " لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التموينية للرقابة على الأسواق، بالتوازي مع توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، للحد من زيادة الأسعار، ومنع الاحتكار، وتوفير كافة أنواع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين .

أسعار السلع الغذائية بمعرض اهلا رمضان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، برئاسة هويدة الشافعي، بالتعاون مع التموين، بمتابعة معرض " أهلا رمضان "بمدينة طما، وعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للموطنين، مشيرة إلى توافر كيلو الأرز بسعر 14.5 جنيه، وكيلو السكر بسعر 14.5 جنيه، و زجاجة الزيت وزن 1 لتر بسعر 48 جنيه .

كما تجهز مديرية التموين بمحافظة سوهاج عدة منافذ جديدة لمعرض اهلا رمضان بسوهاج بينها اخميم وساقلتة والمنشاة وجرجا.

حملات تموينية مكثفة بطما

لافتة إلى تكثيف حملات المتابعة للمرور على الأسواق والمحال التجارية بشوارع وقرى المركز، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 13 محضر متنوع وبيع بأزيد من التسعيرة، وضبط 55 زجاجة زيت منتهي الصلاحية، ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .