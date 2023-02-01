نقيب صيادلة يوجه نداء إلى الأطباء بإعطاء المرضى حبوبا بديلة للحقن

علّق الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، نقيب صيادلة القاهرة، على واقعة الطفل الذي توفى في أسيوط؛ بعد حصوله على حقنة داخل صيدلية؛ بعدما شعر بإرهاق شديد وارتفاع في درجة الحرارة.

الصيدليات تعطي الحقن ولا أزمة في هذا الأمر

وقال الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن مصر لها خصوصية في هذا الأمر؛ حيث إن الصيدليات تعطي الحقن ولا أزمة في هذا الأمر؛ وكانت هناك واقعة وفاة بالمثل في الإسكندرية وأثارت الأزمة.

تقديم دورة تدريبية للصيدلي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، مساء اليوم الأربعاء، أنه تقدم بتشريع من أجل المحافظة على المرضى، وتأمين الصيادلة من المساءلة القانونية؛ الأمر الذي استجاب له الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وجرى تقديم دورة تدريبية للصيدلي من أجل تسهيل أمر إعطاء الحقن للمرضى بالصيدليات.

وأوضح أن النقابة العامة ومعظم النقابات الفرعية أعطت أوامرها بالتوقف عن إعطاء الحقن بالصيدليات للحفاظ على حياة المرضى، والصيادلة في آن واحد، مشيرًا إلى أن التشريع الذي تقدم به يحمي الطبيب من المساءلة القانونية إذا حدثت أي مضاعفات للمريض؛ وفق ضوابط تحافظ على حياة المرضى.

ووجه عضو مجلس الشيوخ نداءً إلى الأطباء بإعطاء المرضى حبوبا بدائل للحقن؛ لحين حل هذه الأزمة وفق تشريعات برلمانية تحافظ على المواطن والطبيب.

وطالب الدكتور محمد الشيخ الأجهزة المعنية بدراسة حالات الوفاة التي حدثت في الآونة الأخيرة؛ بعد إعطاء الحقن في الصيدليات؛ لمعرفة الأسباب وراءها وهل كورونا منها، لافتًا إلى أنه من الوارد أن يؤدي الحقن بالمضاد الحيوي في الصيدلية إلى الوفاة؛ إذا كان هناك رد فعل من التحسُس الزائد، ولم تكن الصيدلية مُجهّزة لهذا الوضع الطارئ.