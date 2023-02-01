عاجل.. «الصحة»: 3 حالات وفاة و32 مصابا في حريق بأحد المستشفيات الخيرية بالمطرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، الدفع بـ12سيارة إسعاف، لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطنًا، وثلاث حالات وفاة، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الإسعافية لـ4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات، فيما تم نقل 14 مصابًا إلى مستشفى الزيتون التخصصي، و11 مصابًا لمستشفى المطرية، ومصابان إلى مستشفى عين شمس، ومصاب إلى مستشفى سيد جلال الجامعي.

وأكد «عبدالغفار»، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع مستجدات الحريق، والتأكد من تقديم كل الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، مؤكدا على توافر جميع الأدوية، وأكياس الدم بمختلف الفصائل في جميع مستشفيات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور، واختناقات وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة، موضحا أنه أعداد الإصابات المعلنة جاءت نتيجة الحصر المبدئي وجاري المتابعة.