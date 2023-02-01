«الصحة» تطلق 163 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال فبراير 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 163 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، خلال فبراير الحالي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، وأي أمراض معدية.

القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة»، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنّه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية بمحافظة أسوان، و8 أخرى بأسيوط، و6 بالإسكندرية، و4 بالإسماعيلية، و3 بمحافظة الأقصر، و8 بمحافظة البحر الأحمر، بجانب 8 قوافل أخرى بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى أنّ عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

اطلاق القوافل الطبية المجانية في المراكز

‏ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنّه يتم إطلاق القوافل الطبية المجانية في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل قرية أو منطقة أو مركز داخل المحافظة، مشيرا إلى إطلاق 8 قوافل طبية مجانية بالجيزة، و6 قوافل بالدقهلية، وقافلتين بالسويس، و6 قوافل بالشرقية، و10 بالغربية، و4 بالفيوم، و7 بالقاهرة، و8 بالقليوبية، إضافة إلى إطلاق 6 قوافل طبية شاملة بالمنوفية، و6 آخرين بالمنيا.

وتابع «حسنين» أنّه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى بالوادي الجديد، و8 قوافل ببني سويف، و6 قوافل بجنوب سيناء، و7 بدمياط، و8 قوافل طبية بسوهاج، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بقنا، و4 بكفر الشيخ، وأخيرا سيتم إطلاق 9 قوافل بمطروح.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنّه سيتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك http://www.facebook.com/egypt.mohp