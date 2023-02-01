مدير «التنبؤات» بالأرصاد يكشف لقناة الحياة موعد تحسن الطقس: تبدأ من الغد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، لافتًا إلى أن تغير الكتل الهوائية ومرور البلاد بمنخفضات ومرتفعات جوية تؤثر على جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن موعد تحسن الأجواء بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وبداية الأسبوع المقبل إذ تهدأ سرعة الرياح، وستعمل المواني التي تم إغلاقها بسبب ارتفاع الأمواج بدءا من غدٍ.

مرور البلاد بمرتفع جوي بكتلة هوائية باردة قادمة من الصحراء الغربية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أننا تأثرنا في بداية اليوم بامتداد منخفض جوي يجلب رياحا جنوبية غربية مع زيادة سطوع أشعة الشمس ومع دخول الكتل الهوائية الباردة بدأت تتغير اتجاهات الريح بشكل سريع وبدأ وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة بسبب مرور البلاد بمرتفع جوي بكتلة هوائية باردة قادمة من الصحراء الغربية.

وأشار مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الكتل الهوائية الباردة تكون أثقل من الهواء الساخن، ما يسبب حركة أتربة من الصحراء الغربية، وتسبب ذلك في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ووصول الأتربة للقاهرة الكبرى.

تغير الأجواء مع انخفاض درجات الحرارة

ولفت إلى أن اتجاه الرياح تغير من جنوبية غربية لشمالية غربية قادمة من البحر المتوسط المحملة بالأمطار مما تسبب في هدوء الرمال، وتسبب ذلك في تغير الأجواء مع انخفاض درجات الحرارة مشيرًا إلى أنها السمة الأساسية لطقس الليل.

وأكد شاهين أن منتصف فصل الشتاء لم يأت حتى الآن وأنه مستمر حتى 21 مارس، مشيرًا إلى احتمالية حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة.