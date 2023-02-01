«الأرصاد» تحذر من غطاء سحابي يؤثر على عدد من المناطق اليوم

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود غطاء سحابي من السحب الرعدية الممطرة اليوم مما يؤثر على عدد من المناطق، من بينها محافظ الإسكندرية، كما حذرت المواطنين منه.

وأشار خبراء «الأرصاد»، في بيان صادر عن الهيئة، إلى أن الغطاء السحابي سيغطى سماء الإسكندرية؛ مما يصاحبه سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بالبرد أحيانا.

غطاء سحابي يؤثر على البلاد اليوم

ومن المتوقع أن يؤثر الغطاء السحابي، وفق بيان هيئة الأرصاد، على مناطق من شمال الوجه البحري «البحيرة وكفر الشيخ» مع الوقت.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، فحذرت «الأرصاد»، من نشاط حالة الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي.

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 14