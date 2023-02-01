«الأرصاد»: نشهد ذروة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على المحافظات اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات مصر تشهد اليوم ذروة التقلبات الجوية التي بدأت أمس الثلاثاء، بسبب وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، إلى جانب منخفض جوي آخر على سطح البحر المتوسط، مشيرة إلى وجود نشاط رياح على أغلب مناطق الجمهورية محملة بالرمال والأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة والمفتوحة مثل بعض مناطق شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن القناة ووسط سيناء.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أن نشاط الرياح اليوم يزيد من شعورنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، بالإضافة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، متوقعة تجاوز ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط إلى 4.5 متر، إذ إنه غير مؤهل تمامًا لعمال الصيد والملاحة البحرية، لافتة إلى أن هناك تكاثرًا للسُحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على المحافظات الشمالية.

استمرار سقوط الأمطار

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار حتى نهاية اليوم، كما أن الأمطار ستمتد لبعض مناطق القاهرة الكبرى خلال فترة المساء، وستكون بين الخفيفة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الأمطار ستمتد لمحافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وهناك تساقط للأمطار بين المتوسط والغزير والرعدي على المحافظات المطلة على البحر المتوسط مثل الإسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ الآن.