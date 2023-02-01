«الأرصاد» تحذر من أجواء شتوية وأمطار رعدية على بعض المحافظات حتى الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتعرض منذ أمس لتغير في الحالة الجوية وفي مصادر الكتل الهوائية، التي تؤثر على المواطنين بعد فترة من إرتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أنّ درجات الحرارة بدأت في الانخفاض بسبب تأثر البلاد بإمتداد كتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط مع وجود منخفض جوي موجود على منخفض البحر المتوسط.

وأضافت في مداخلة هاتفية على فضائية «DMC»، أنّ البلاد تأثرت كذلك بإمتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يسبب حالة من التلقبات الجوية بدأت من الأمس وتستمر اليوم، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات خلال فترتي النهار والليل.

العظمى بالقاهرة 17 درجة مئوية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنّ العظمى بالقاهرة الكبرى 17 درجة مئوية خلال فترة النهار والصغرى 10 درجات مئوية، لافتة إلى وجود سرعات للرياح تتراوح ما بين الـ30 والـ40 كيلومترا في الساعة، وهو ما يزيد من شعور المواطنين ببرودة الطقس، لتكون درجات الحراة الفعلية ما بين الـ16 والـ15 درجة مئوية.

اضطراب شديد بحركة الملاحة بالبحر المتوسط

وتابعت أنّ حركة الرياح ستؤدي إلى اضطراب شديد بحركة الملاحة في البحر المتوسط، إذ من المتوقع أن يتجاوز ارتفاع الأمواج الـ4.5 مترا، مشددة على أنّ البحر المتوسط غير مؤهلا تمامًا لأعمال الصيد والملاحة البحرية، منوهة عن أن نشاط الرياح قد يكون محمل ببعض الرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد وبعض مناطق من وسط سيناء، وبعض المناطق من محافظة البحر الأحمر.

أمطار غزيرة ورعدية ببعض المحافظات

وأكملت غانم أنّ هناك فرص لسقوط الأمطار، نتيجة انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، إذ أنه من المتوقع اليوم استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد، وكذلك أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، تحديدًا في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، مشيرة إلى أنه قد يصاحب الأمطار الغزيرة بهذه المناطق بعض حبات البرد.

انحصار كميات الأمطار وشدتها بداية من الغد

وأكدت أنّ الأمطار ستمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد لكن بكميات أقل، لافتة إلى أن هناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على القاهرة الكبرى خلال فترات المساء اليوم، وبعض المناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء، كما أنه من المتوقع أن تقل غدًا كميات الأمطار لتحصر فقط على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون ما بين خفيفة ومتوسطة، كما سيكون هناك هدوء في سرعات الرياح اليوم.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد أن إنخفاض درجات الحراة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، كما سيزيد شعور المواطنين بالأجواء الشتوية الفترة المقبلة، إذ ستشهد البلاد توالي للمنخفضات الجوية على البحر المتوسط، لتختفي الأجواء الشتوية التي شعر بها المواطنين خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد إلى منخفض جوي على البحر الأبيض المتوسط، مع منخفض جوي أخر في الطبقات العليا من الهواء، تسبب في انخفاض درجات الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار على المحافظات الشرقية والوجه البحري.

جاء ذلك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في النور المذاع عبر شاشة قناة CTV القبطية، أنّ اليوم شهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وصل لنحو 4 درجات مئوية، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يمتد إلى كافة مناطق الجمهورية بداية من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، يصاحبه نشاطا للرياح.