حكيم ينتهي من تسجيل 10 أغاني جديدة وطرحها قريبا

كشف الفنان حكيم، عن تفاصيل الانتهاء من تسجيل 10 أغاني جديدة مؤخرًا، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات وجلسات العمل، ومن المُقرر طرحها تباعًا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

طرح أغنية كل شهرين

وقال المطرب حكيم، في تصريحات تليفزيونية له، إنه يعيش حالة من النشاط الفني، بانتهائه من تسجيل 10 أغاني، مضيفا: «الأغاني مش هتنزل كلها في وقت واحد، لكن هنزل أغنية كل شهر أو شهرين، بحيث إن كل أغنية تاخد حقها في الاستماع والانتشار بين الجمهور».

أغنية درامية وأخرى عن تفخيم الذات

وأوضح حكيم، أن أولى هذه الأغاني تحمل اسم «بتاع مصلحتك»، وهي تنتمي إلى الأغاني الدرامية، وهناك أخرى بعنوان «واحد بس»، متابعًا: «الأغنية دي نرجسية شوية، بتتكلم عن واحد فخور بنفسه أوي»، معربًا عن آماله بأن تنال إعجاب الجمهور فور طرحها خلال الفترة المُقبلة.

وكان حكيم قد طرح عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنية تحمل اسم «لذاذة»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، حيث طرحها في ضوء الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.