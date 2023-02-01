قافلة الأزهر تجري 1400 كشف و31 عملية بأول أيامها في قنا

استهلت قافلة الأزهر الطبية في محافظة قنا أعمالها اليوم الأربعاء، في قرية «سمهود» بمركز «أبو تشت» على بعد أكثر من مئة كيلو عن مدينة قنا، واستمرت 4 أيام في قرى مراكز أبو تشت وقوص وقفط وقنا، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا لدى لقائه أعضاء القافلة في مستشفى قنا العام، عن تقديره الشديد لأعضاء القافلة وما يبذلونه من جهد خلال عملهم وما يتمتع به أطباء الأزهر من سمعة طيبة في مجال الطب، معربًا عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر على إرسال هذه القافلة المهمة لخدمة أبناء المحافظة من الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم خدمات طبية متكاملة مجانا للتيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

جامعة الأزهر

وصرَّح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أنَّ القافلة أجرت في يومها الأول 1400 كشف طبي، وشهدت عيادة الرمد الإقبال الأكبر بـ 266 كشفًا، وعيادة الأطفال 188 كشفًا، وعيادة العظام 178 كشفًا، وأجرى معمل التحاليل 450 تحليلًا، وعمل 38 أشعة «إيكو» على القلب، وإجراء 375 اختبار سكر وقياس ضغط، و164 نظارة نظر، وعدد 31 عملية في الجراحة العامة والأنف والأذن والقسطرة والأسنان.

واستقبل أهالي مركز أبو تشت قافلة الأزهر بترحيب كبير حيث انتظروا هذه القافلة للاستفادة من خدماتها وتوفير عناء السفر عليهم والنفقات والوقت، حيث تعد قرية «سَمْهُود» التي بدأت القافلة أعمالها فيها اليوم واحدة من أكبر قرى مركز أبو تشت بمحافظة قنا من حيث التعداد السكاني، وتبعد 110 كيلو متر عن محافظة قنا، وهي قرية قديمة وعتيقة على الضفة الغربية لنهر النيل، معربين شكرهم وحبهم لفضيلة الإمام الأكبر وجهوده في خدمة الناس.

ووصلت قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة قنا مساء أمس، لتباشر أعمالها على مدار 4 أيام من الأربعاء إلى السبت من 1 إلى 4 فبراير، بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظة قنا وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وتضم نخبة متميزة من 25 طبيبًا من أساتذة الطب وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر، و6 فني تحاليل وتمريض، إضافة إلى الطاقم الإداري القائم على تنظيم القافلة، في 16 تخصصًا من التخصصات الأكثر احتياجًا إليها في القوافل الطبية.

وتتنوع التخصصات التي تضمها قافلة الأزهر لتشمل: هي: المخ والأعصاب، «القلب- العظام- الجراحة- الصدر- الرمد- الأطفال- الأسنان- النساء والتوليد- المسالك- الجلدية- الأنف والأذن والحنجرة- جراحة الأطفال- الباطنة رجالي- الباطنة حريمي- التخدير»، إضافة إلى فنيي التمريض ومعمل متكامل للتحليل الطبيَّة، وصيدلية لتوزيع الأدوية مجانا للمستفيدين من القافلة.

القوافل الطبية بالأزهر

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.