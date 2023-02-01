الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى 7 فبراير.. 4 أيام من الطقس السيئ

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية الصادر قبل قليل، خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة في المحافظات حيث تتعرض غدا الخميس محافظات «البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، وسط سيناء، الإسكندرية»، إلى سقوط أمطار تصل إلى نسبة 30% على مدار اليوم.

خريطة سقوط الأمطار

وعن خريطة سقوط الأمطار الجمعة 3 فبراير، تشير التوقعات إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري إلى أمطار بنسبة 30% إلى 20% على فترات متفاوتة.

فيما جاءت خريطة سقوط الأمطار السبت 4 فبراير، على محافظات «السواحل الشمالية مطروح، الإسكندرية، البحيرة»، بنسبة 40 إلى 50% مع نشاط للرياح.

فرص سقوط الأمطار

فيما تزداد فرص سقوط الأمطار يوم الأحد 5 فبراير، حيث تشهد محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط» بنسبة 40 إلى 60%

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار يوم الإثنين 6 فبراير، تُشير التوقعات إلى سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة 50%، فيما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء سقوط أمطار تصل إلى 40%.

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار نسبة تتراوح بين 30 إلى 20% على فترات متفاوتة.