خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة: رعدية بداية من الغد وتستمر لـ15 يناير

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، وخريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة، حيث تشير التوقعات إلى نشاط لحركة الرياح، وتكون ظاهرة الشبورة المائية التي تؤثر فجرا على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة، ومحافظات الوجه البحري، وكذلك السواحل الشمالية، كما تزداد حدتها على شمال الصعيد، ومدن القناة وبورسعيد.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد الجوية، تعرض «الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة»، إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، تترواح نسبتها من 50 إلى 60%.

حالة الطقس غدا الخميس

كما تشير التوقعات، إلى أن تشهد حالة الطقس غدا، سقوط أمطار رعدية على محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، تمتد إلى القاهرة، الجيزة، ومدن القناة، بنسبة 30 إلى 50% جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متفاوتة، كما تشهد هذه المحافظات، نشاط لحركة الرياح على مدار اليوم.

وانخفضت درجة الحرارة في شمال الصعيد، حيث بلغت أقل درجة حرارة للصغرى 8 درجات في محافظات «المنيا، بني سويف، الأقصر»، كما سجلت الصغرى في كاترين 4 درجات مئوية.

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات، تشير التوقعات إلى سقوط أمطار خلال يومي الجمعة 13 يناير والسبت 14 يناير، إلى سقوط أمطار متوسطة على محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، بنسبة 20% على مدار اليوم.

وتسقط أمطار أيضا بنسبة 20 إلى 40% على محافظات «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية»، وذلك بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40%.