خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة في المحافظات.. رياح وتراجع درجات الحرارة

كشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى سقوط أمطار يوم الخميس 2 فبراير بنسبة 30%، على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ»، على فترات متفاوتة، مع تراجع درجات الحرارة.

خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة في المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة في المحافظات، تشير التوقعات إلى انعدام فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة 3 فبراير على أن تعود سقوط الأمطار مرة أخرى يوم السبت 4 فبراير على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، دمياط، كفر الشيخ»، بنسبة تصل إلى 50% وتكون متوسطة.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية» وتكون بنسبة 40% على مدار اليوم، فيما جاءت فرص سقوط الأمطار يوم الأحد 5 فبراير على محافظات «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، المنوفية»، بنسبة تصل إلى 40% وتكون متوسطة.

ويشهد طقس المحافظات يوم الإثنين 6 فبراير سقوط أمطار تتراوح بين 30 إلى 20% على محافظة «مطروح، الإسكندرية ومناطق العلمين، الحمام»، مع نشاط للرياح على محافظات الوجه البحري «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، بالإضافة إلى محافظات جنوب الوجه ووسط سيناء وجنوب سيناء.