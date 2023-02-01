عاجل.. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب قبل قليل، 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم؛ جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل بطريق «مصر إسكندرية الصحراوي»، بالكيلو 190 اتجاه الضبعة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم بين سيارتين في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل بالكيلو 190 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث التصادم

وأسفر حادث التصادم عن إصابة كل من «عاشور.ر.ه»، 43 سنة، مقيم الفيوم، «محمد.ش.م»، 30 سنة، مقيم الفيوم، «رضوان.م.د»، 49 سنة، مقيم الفيوم، «على.ر.ع»، 30 سنة، مقيم بنى سويف، «محمد.ر.س»، 20 سنة، مقيم بالفيوم، و«أيمن.ر.ع»، 28 سنة، مقيم بني سويف، و«حسنى.م.ح»، 34 سنة، مقيم بنى سويف، و«ربيع.ن.ع»، 31 سنة، مقيم بني سويف.

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

ونقل المصابون جميعاً إلي مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.