متحدث «الصحة»: منتجات مصنع «أكديما» تضاهي المستحضرات العالمية

نشر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المعلومات الأولية عن أول مصنع مصري لإنتاج وسائل تنظيم الأسرة، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن مصنع أكديما لإنتاج وسائل تنظيم الأسرة أول مصنع مصري لإنتاج وسائل تنظيم الأسرة للجيلين الثالث والرابع .

60 مليون وحدة دوائية الطاقة الإنتاجية في السنة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي له، أنه يوجد خطين للأقراص متماثلين من أول التحضير حتى المنتج التام الطاقة الإنتاجية في اليوم بمعدل 200 ألف وحدة دوائية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الطاقة الإنتاجية في السنة بمعدل 60 مليون وحدة دوائية، كما يعتبر من المصانع الفريدة في الدولة لإنتاج المستحضرات الهرمونية والتي تضاهي المستحضرات العالمية.

توفير المنتجات الهرمونية

وأوضح أن المصنع يعمل على توفير المنتجات الهرمونية بنفس جودة المستحضرات العالمية، وبأقل تكلفة المعامل مختصة بتحليل كل مرحلة من مراحل الإنتاج ومدخلاتها ومخرجاتها المعامل تتأكد من مطابقة كل المراحل للمعايير والمواصفات العالمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن المصنع معتمد من قبل منظمـة الأيـزو، مضيفا أن «أكديما إنترناشيونال» إحدى شركات أكديما وهي شركة وطنية تابعة للدولة، بدأ الإنتاج في المصنع منذ 2015، وجرى توريد احتياجات قطاع السكان في عملية تنظيم الأسرة منذ 2018، وتقديم دواء بتقنية عالية وأقل تأثيرا للأعراض الجانبية.