«صحة السويس» تضع ضوابط العمل للمستشفيات الخاصة: وسائل تنظيم الأسرة مجانا

أجرت مديرية الصحة والسكان بالسويس، لقاءً حول وضع الضوابط، اللازمة لعمل المستشفيات الخاصة في إطار استراتيجية وزارة الصحة في هذا الشأن.

الحفناوي يلتقي إدارة عمل المستشفيات الخاصة بالسويس

التقى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، فريق عمل إدارات المستشفيات الخاصة بمحافظة السويس بهدف وضع الضوابط اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بتلك المستشفيات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في المستشفيات الخاصة ودورها في مجال تنظيم الأسرة.

تناول اللقاء الذي عُقد بديوان عام مديرية الصحة في حضور فريق عمل إدارة العلاج الحر ومديري إدارات المستشفيات و تنظيم الأسرة، قيام مديرية الصحة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات اللاتي يقومن بإجراء الولادات القيصرية وما بعد الولادة والاجهاض مباشرة ولاسيما اللولب النحاسي، وتوسيع نطاق تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الخاصة ضمن البرنامج القومي لتنظيم الأسرة .

مدراء المستشفيات الخاصة يبدون التعاون الكامل مع صحة السويس

وأكد الدكتور الحفناوى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين داعيًا إلى ضرورة التكاتف والتنسيق في مختلف الملفات الهامة التي تمس صحة المواطن وجرى التأكيد عليها خلال اللقاءات السابق انعقادها، فيما أبدى مديري المستشفيات الخاصة التعاون الكامل مع مديرية الصحة في تنفيذ استراتيجيات وزارة الصحة والسكان.