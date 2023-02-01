«الصحة» تكشف تفاصيل جديدة في حريق مستشفى خيري بالمطرية بعد وفاة 3 وإصابة 32 شخصا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الدفع بـ12 سيارة إسعاف للسيطرة على حريق مستشفى بالمطرية، الذي أدى إلى وفاة 3 أشخاص، وإصابة 32 آخرين.

عبدالغفار: حريق المستشفى ورد به بلاغ الساعة 2.26 دقيقة

وقال «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إنه ورد بلاغ الساعة 2.26 دقيقة، بوجود حريق في أحد المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية في المطرية، وتم إسعاف 4 أشخاص في موقع الحادث.

وأضاف متحدث الصحة، مساء اليوم، أنه تم نقل باقي المصابين إلى عدة مستشفيات من أجل إسعافهم، وحالات الوفاة جاءت نتيجة تفحم بسبب الحريق.

وأكد «عبد الغفار» وجود متابعة من وزير الصحة بمستجدات الواقعة، ومتابعة حالات المصابين، لافتًا إلى أنه يتم بحث اشتراطات التراخيص الممنوحة لمستشفى مركز النور بالمطرية.