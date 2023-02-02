حزن في المنوفية بعد وفاة طبيبة تخدير شابة.. «لحقت بشقيقها»

خيم الحزن على مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، بعد وفاة الطبيبة الشابة، رحاب نبيل عبدالصمد، مدرس مساعد التخدير بمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، بعد أن لحقت بشقيقها الذي توفي قبل عدة أشهر.

وفاة طبيبة المنوفية الشابة رحاب عبدالصمد

ونعت نقابة أطباء محافظة المنوفية، الطبيبة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، قائلة: «ينعى مجلس نقابة أطباء المنوفية وفاة الدكتورة رحاب عبدالصمد، مدرس مساعد التخدير بمعهد الكبد جامعة المنوفية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان».

رئيس جامعة المنوفية ينعى الطبيبة الشابة

كما نعى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الطبيبة الشابة، في بيان جاء فيه: «يتقدم الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتورة رحاب نبيل عبدالصمد، مدرس مساعد التخدير في معهد الكبد القومي، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان».

وشيع أهالي مدينة تلا الطبية الشابة إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار أسرتها وأقاربها، خاصة أنها توفيت بعد وفاة شقيقها المهندس عبدالصمد بـ3 أشهر.