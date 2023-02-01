صانع مطرحة الخبيز: أصعب من صناعة الأبواب.. ومعظم زبائننا من المنوفية والشرقية

حِرف من التراث المصري القديم، بعضها تصارع من أجل البقاء، وتعد حرفة صناعة «مطرحة الخبيز» أحد أهم هذه الصناعات اليدوية، خاصة لأهل الريف، هؤلاء الذين يصنعون الخبز المكون من خليط دقيق القمح ودقيق الذرة البيضاء، وتعد قرية «التلين» بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، الأولى في صناعة أداة الخبيز، وأكثر المحافظات طلبا للمطرحة «المنوفية وتليها الشرقية».

التقت بوابة «الوطن» في قرية التلين بمحافظة الشرقية آخر ورثة حرفة صناعة مطرحة الخبيز، ويقول محمد فتوح، البالغ من العمر 59 عاما، إنه ورث الحرفة عن والده وعائلته، لافتا إلى أنه يصنعها ويعمل بها منذ كانت تباع بقروش ضئيلة، معلقا: «صنعة المطرحة أصعب من صنعة الباب والشباك».. حسب تعليقه.

المطرحة تصنع من الخشب السوّيد والبياض

ويتابع «فتوح» حديثه موضحا مراحل صناعة مطرحة الخبيز، والتي تبدأ بتجهيز الخامات، حيث شراء الخشب «السويد» و«البياض» من شركات الموبيليا أو النجارين، فضلا عن شراء المسامير، والبرجل الهندسي لرسم وتدوير المطرحة، لافتا إلى استخدام مُعدّة بديلة المنشار الآلي للنجار تعرف باسم الصينية، تلك التي تستخدم لتقطيع الخشب المستخدم لمطرحة الخبيز.

مراحل تصنيع مطرحة الخبيز

ويضيف فتوح أنه يعمل ومعه صديق الكفاح وزميل الحرفة منذ سنوات في ورشة يستأجرونها بالقرية في الشرقية، إذ يصنعان المطرحة على مدار شهور وتستغرق صناعة الواحدة أكثر من ساعة، وذلك بعد قص الخشب «الأعواد»، التي يشترونها كفضلات من صناعة الموبيليا، مرورا بأربع مراحل لقطع الخشب «تفصيل، تقطيع، قد ونشر»، معلقا: «بيتم تنعيم الخشب بالفارة وآخر مرحلة تدوير المطرحة بقص أطراف اعواد الخشب».. حسب قوله.

فتوح: «المطرحة أصعب من صنعة الباب والشباك»

ويشير فتوح إلى صعوبة الحرفة وكذلك قلة عائدها خاصة بعد تراجع الكثيرون عن الخبيز وشراء الخبز جاهزا، لافتا إلى أنه يبيع بضاعته بعد كل 5 أشهر لكي يكمل كمية يحتاجها التاجر الكبير لتوزيعها على التجار الصغار والذين يروجونها في الأسواق والمحلات، ومنها مقاسات من 28 سم وحتى 40 سم أو أكثر حسب الطلب، لافتا إلى أن إنتاجية الصنايعي تصل 30 مطرحة يوميا.

المنوفية والشرقية الأكثر طلبا لمطرحة الخبيز

ويختتم فتوح في حديثه لـ«الوطن» أنه لن يورّث المهنة «صناعة مطرحة الخبيز» لأبنائه لأنها لم تعد بنفس قوة زمان، متمنيا أن تزدهر الحرفة كما كانت في السابق، لافتا إلى أن المطرحة تباع أكثر في محافظة المنوفية ويليها محافظة الشرقية، وهم الأكثر صنعا للخبز الطري المختلط بدقيق القمح والذرة البيضاء، كما أن هذه المطرحة الأنسب لفرده وتسويته في الفرن الفلاحي أو الفرن الغاز.