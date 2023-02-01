133 ألف نسخة مبيعات «الثقافة».. و«هيئة الكتاب» الأعلى بـ85 ألف نسخة

بعد انقضاء 6 أيام على انطلاق فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى يُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، شهدت أجنحة قطاعات وزارة الثقافة إقبالاً جماهيرياً كبيراً من محبى وعشاق اقتناء الكتاب، حيث بلغت مبيعات الكتب داخل أجنحة القطاعات أكثر من 127 ألف نسخة كتاب خلال الـ6 أيام الماضية.

وشهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجناح مبادرة «الثقافة والفن للجميع» إقبالاً كبيراً من رواد وزوار المعرض عليهما، نظراً لأهمية المؤلفات التى تعرض بهما، وأسعارها المخفّضة للجمهور، والتى تبدأ فى جناح المبادرة من جنيه واحد حتى عشرين جنيهاً، حيث حقق جناحا الهيئة، والمبادرة مبيعات بلغت أكثر من 85 ألف نسخة من جميع سلاسل وإصدارات هيئة الكتاب، وضمت قائمة الكتب الأكثر رواجاً فى جناحى الهيئة «الأعمال الكاملة للشاعر فؤاد حداد، أعمال صلاح عبدالصبور، ومؤلفات ثروت عكاشة، والأعمال الكاملة للشاعر صلاح جاهين»، التى نفدت وتم تزويد الجناح بها من جديد.

كما تصدرت سلسلة «ما»، وسلسلة «رؤية»، وكتب سلسلة المصريات، مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومن بين إصدارات سلسة ما: «ما الحرف اليدوية؟» للدكتورة إيمان مهران، و«ما الأدب؟» للدكتور يوسف نوفل، و«ما الدراما؟» للدكتور عصام الدين أبوالعلا، و«ما الجيولوجيا؟» للدكتور أسامة السيد أحمد عطية، و«ما الصيدلة؟» للدكتور عبدالناصر بدوى سنجاب، و«ما الكون؟»، «ما الفقه؟»، «ما الخطابة؟»، وغيرها الكثير من العناوين.

أعمال صلاح جاهين وفؤاد حداد وصلاح عبدالصبور وثروت عكاشة الأعلى مبيعاً بهيئة الكتاب

كما شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة تزاحماً وإقبالا كبيراً من جمهور ورواد المعرض الذى أقبل على اقتناء إصدارات سلاسلها المميزة، نظراً لتنوع وقيمة العناوين المقدّمة وأسعارها المخفّضة، التى فى متناول الجميع، وبلغت مبيعات الهيئة حتى اليوم السادس «30 ألف» نسخة كتاب من مختلف العناوين. وجاءت الإصدارات الجديدة للهيئة خصوصاً مجموعة «طه حسين» فى صدارة إقبال الجمهور على جناح الهيئة، حيث أصدرت الهيئة «20 عنواناً» فى الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربى، احتفاءً بمشروعه الفكرى الكبير، تحت شعار «تجديد ذكرى طه حسين».

فيما وصلت مبيعات المركز القومى للترجمة إلى 11500 نسخة، ويوفر جناح المركز بالمعرض 50% على إصداراته لكل من: طلبة الجامعات الحكومية، نقابة الأطباء، ذوى الهمم، الباحثين، ونقابات المهن الفنية، إضافة إلى 40% خصماً لكل من أعضاء هيئة التدريس، والصحفيين، والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأعضاء اتحاد الكتاب، وأعضاء الجيش والشرطة والقضاء، وأعضاء السلك الدبلوماسى، والعاملين بوزارة الثقافة.

أما صندوق التنمية الثقافية فبلغ عدد النسخ المبيعة بجناحه أكثر من 6 آلاف نسخة، وكانت أكثر العناوين طلباً من الجمهور هى «اليهود فى الأندلس، موسوعة أعلام الأدب فى مصر، اليهود فى الوطن العربى»، فضلاً عن كتب الأطفال، ومنها «حكايات ساندرا».