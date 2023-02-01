حبس المتهم بالاتجار بالمخدرات في عين شمس 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة عين شمس في القاهرة وله معلومات جنائية، وتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة بقصد تحصيل الأموال وتحقيق الأرباح.

وتابعت التحقيقات أن المتهم اعترف بحيازته لكمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ70 ألف جنيه تقريبا بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، و2 هاتف محمول.

العقوبة تصل للإعدام

وقال المحامي محمود عبدالله، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأشار الخبير القانوني إلى أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير أو مواد طبيعية، ويكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

ضبط المتهم

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختباء المتهم وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.